Microsoft is druk bezig met de user interface en features van de Xbox Series X|S consoles. Eerder werd er al bekendgemaakt dat de ‘My Games & Apps‘ sectie vernieuwd gaat worden, maar er gaan ook nieuwe installatie opties toegevoegd worden. Dit blijkt uit de patch notes voor Xbox Insiders.

Deze nieuwe feature moet het mogelijk maken om een standaard locatie in te stellen waar verschillende type games op geïnstalleerd gaan worden. Hiermee kun je er dus voor zorgen dat oudere titels – die niet per se de SSD nodig hebben – op een externe harde schijf terecht komen, terwijl Series optimised titels juist wél op de SSD komen te staan.

Voor nu is deze optie dus alleen toegankelijk voor Xbox Insiders, maar we kunnen in de aankomende weken waarschijnlijk een globale uitrol verwachten.

OK now this is a feature much needed glad it's coming. Alpha. changing install locations by default to specific types of games#XboxSeriesX#xboxone #xboxinsiders #xboxcommunity #xbox pic.twitter.com/AtBoMxC3gO

— LC Gaming (@LCGaming95) August 29, 2022