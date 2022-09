Preview | WRC Generations – Nacon heeft al jaren de officiële WRC-licentie in handen, maar zal die helaas kwijtraken aan Codemasters die in de toekomst officiële rallygames zal maken. Daarom krijgen we dit jaar niet een nieuw genummerd deel, maar een game die alle generaties van de rallysport beslaat. Dit onder de noemer ‘WRC Generations’. We hebben deze game uiteraard even kunnen bekijken op de gamescom en het ziet er naar uit dat Kylotonn Racing van WRC Generations de absolute piek van de franchise wil maken, zonder de roots uit het oog te verliezen.

Traditionele content

Het mag geen verrassing zijn dat WRC Generations een carrièremodus bevat, wat ook nu weer de hoofdmoot vormt. Hierbij krijg je de mogelijkheid om carrière te maken in de sport door te beginnen in de lagere klassen. Ook kun je hogerop beginnen en naast het racen krijg je tevens te maken met het management in de garage, wat je van een extra laag in de gameplay voorziet. Het is een beetje het standaard verhaal omtrent de carrièremodus van een racegame, wat het voor spelers die bekend zijn met de franchise tot weinig nieuws onder de zon maakt.

Desalniettemin tracht de ontwikkelaar – gezien het hun laatste WRC-game is – de best mogelijke rallygame te maken. De titel is ook niet zomaar gekozen, want de inhoud van de game beslaat niet alleen generaties aan rally, WRC Generations bevat namelijk ook alle content van de voorgaande games. Dit maakt het tot een compleet rallypakket dat als ultieme afzwaaier moet dienen. Hoewel het verlies van de licentie bitterzoet zal zijn, bedankt de ontwikkelaar de trouwe fans met een game die de meest complete in de reeks moet worden. Dit betekent automatisch dus erg veel content.

Veel landen

Veel content zien we onder andere terug in het aantal aanwezige landen die in WRC Generations zitten. Zo zal de game voorzien zijn van 20 locaties overal ter wereld en hieronder vallen ook landen die momenteel niet in het huidige kampioenschap zitten. Aan keuze dus geen gebrek, zeker als je je realiseert dat er maar liefst 150 stages beschikbaar zijn. Deze stages variëren van korte tot erg lange en natuurlijk zijn er ook middellange stages, zoals je van de reeks gewend bent. Hierbij heeft de ontwikkelaar wel creatieve vrijheid genomen, want gedeeltes van de banen zijn één op één overgenomen en andere gedeeltes zijn fictieve aanvullingen.

Als we het over de Super Special Stages hebben, zijn het directe kopieën wat de liefhebbers van de sport ongetwijfeld erg kunnen waarderen. Naast de vele banen is de game ook voorzien van alle auto’s van het huidige seizoen en net zoals vorig jaar zitten er diverse klassieke racemonsters bij. Hieronder vallen nu ook alle auto’s die eerder een kampioenschap hebben gewonnen. Zo krijg je letterlijk te maken met generaties in de rallysport. Deze auto’s komen zowel voorbij in de carrièremodus, alsook in de losse modi. Hierdoor kun je ze optimaal ervaren.

Online uitdagingen

De focus van WRC Generations ligt dit jaar nog meer op de online aspecten. Zo is er een segment Leagues genaamd, waarin je het tegen gelijkwaardige andere coureurs opneemt. Er zijn verschillende groepen en je wordt op basis van je skills in een groep geplaatst. Het is dan zaak om te oefenen op een bepaalde stage en als je het genoeg onder de knie hebt, zul je die stage moeten afleggen op de snelst mogelijke manier. Je krijgt per uitdaging drie kansen om de snelste tijd neer te zetten en het is dan hopen dat je niet voorbij geracet wordt door andere deelnemers in dezelfde groep. De uitdagingen zijn opgedeeld, want zo zal je in Leagues vijf uitdagingen per week krijgen en één volledige rally.

De uitdagingen beperken zich tot stages, waarbij elke speler dezelfde auto krijgt en het dus zaak is om zo goed mogelijk te rijden. Aan het eind van de rit zal je dan de rally doen en afhankelijk van je prestaties kun je stijgen of dalen in groepen. Op die manier tracht de game je altijd een gelijkwaardig skillniveau te presenteren, zodat je met genoeg uitdaging te maken krijgt maar het niet onmogelijk wordt. Om dit nog wat leuker te maken, beperkt de Leagues modus zich niet tot uitsluitend een individuele deelname. Je kunt namelijk ook een team aanmaken en vrienden uitnodigen om mee te doen aan Leagues.

Je team kan bestaan uit maximaal acht spelers, waarmee je dan samen deelneemt aan de vijf uitdagingen en rally per week. Als team scoor je punten, waarmee je eventueel in groep kan stijgen. Je rijdt natuurlijk zelf je race, maar het is belangrijk om goed te presteren want alleen dan kan je als team verder komen. Gezien het echter online plaatsvindt, kan elk teamlid dit op zijn eigen moment doen. De ontwikkelaar gaf hierbij aan dat ze de game nog een lange levensduur willen geven. Sterker nog, WRC Generations zou jarenlang mee moeten gaan, dus spelers hoeven zich niet druk te maken dat de game snel gelaten wordt voor wat het is.

Voorlopige conclusie

WRC Generations borduurt overduidelijk voort op de basis die ze met eerdere delen gelegd hebben en spelers van de franchise weten dat die tegenwoordig zeer solide is. Met WRC Generations is het doel de ultieme game in de reeks te maken met veel content, mogelijkheden en een lange ondersteuning. Met een focus op de Leagues heeft deze titel ook zeker de potentie om het streven na te leven. Tegelijkertijd kunnen we straks ook weer genieten van de echte klassiekers uit de rallysport wat betreft racewagens, alsook stages. Kortom, WRC Generations is meer van hetzelfde met de nodige aanvullingen, zodat je je als speler niet snel zult vervelen. Of het allemaal zo goed uitpakt als beoogd, zullen we 13 oktober zien wanneer de game uitkomt.