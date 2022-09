Op 13 oktober zou WRC Generations verschijnen, maar die datum is niet langer haalbaar. De uitgever heeft laten weten dat de racegame met een klein uitstel te maken krijgt, want de release is nu opgeschoven naar 3 november.

We zullen dus een week of drie langer moeten wachten op de release van de game, dus het uitstel valt erg mee. Een precieze reden voor het uitstel is niet gegeven door de ontwikkelaar.

WRC Generations verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over de game lees je in onze preview.