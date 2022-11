Rally liefhebbers zijn natuurlijk al op de hoogte dat WRC Generations reeds verkrijgbaar is, maar voordat je naar aankoop overgaat is het wel zo prettig om alvast te zien wat voor vlees je in de kuip hebt. In die situaties biedt een launch trailer een mooie uitkomst, want in die van WRC Generations krijgen we prima te zien wat we mogen verwachten.

We waren in onze preview al overwegend positief over WRC Generations en de launch trailer bevestigd dat gevoel nog wat extra. Naast dat de auto’s er zelf prima uitzien, zijn de diverse omgevingen en bijbehorende weersomstandigheden ook zeker noemenswaardig.

WRC Generations is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een Nintendo Switch versie volgt later. Onze review mag je aankomende week verwachten.