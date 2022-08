Sony heeft zojuist de PlayStation Plus Essential line-up voor september bekendgemaakt. De games voor de komende maand zijn zeker niet onaardig, maar het is slechts het topje van de ijsberg. PlayStation Plus Extra en Premium leden mogen nog veel meer verwachten.

Op 20 september zullen namelijk de volgende games aan de bibliotheek worden toegevoegd:

Deathloop (PS5)

Assassin’s Creed: Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4/PS5)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4/PS5)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Sly Cooper: Thieves in Time (PS3)

Bentley’s Hackpack (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Kingdom of Paradise (PSP)

Alle bovenstaande games zijn beschikbaar voor PlayStation Plus Premium abonnees. PlayStation Plus Extra abonnees krijgen enkel toegang tot de bovenstaande games voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.