Sony heeft zojuist bekendgemaakt welke games we in september mogen verwachten bij ons PlayStation Plus abonnement. Het gaat zoals gewoonlijk weer om drie games en dat zijn de volgende titels: Need for Speed: Heat (PS4), Granblue Fantasy Versus (PS4) en TOEM (PS5). Ook deze keer geen verrassing, gezien de titels eerder vandaag al zijn gelekt.

Hieronder een video waarin de games allemaal even voorbij komen, mocht je er niet helemaal bekend mee zijn. Ook willen we je er via deze weg op attenderen dat de huidige PlayStation Plus games nog tot maandag middernacht beschikbaar zijn om te claimen.

De games van augustus zijn: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon en Little Nightmares. PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier voor Nederland en hier voor België.