Valve is nog steeds druk bezig met het verschepen van Steam Decks naar klanten en ze hopen eind dit jaar alle huidige pre-orders weg te hebben gewerkt. Het Amerikaanse bedrijf is echter niet alleen hiermee bezig, want ook zijn ze al aan het nadenken over diens opvolger.

Designer Greg Coomer heeft tegenover Weekly Famitsu aangegeven dat er een volgende generatie van Steam Deck producten komt. Er is natuurlijk altijd een kans dat dit niet doorgaat, maar dan moeten er wel heel rare dingen gebeuren.

“Unless something major changes, there will be a next generation of Steam Deck products in the future.”