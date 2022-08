Leveringsproblemen teisterden de afgelopen tweeënhalf jaar al diverse bedrijven en branches. We herkennen het allemaal wel met de relatieve schaarste van de PlayStation 5, Xbox Series X en grafische kaarten. Een ander apparaat dat al een tijdje problemen ervaarde door lange levertijden is Valve’s Steam Deck, maar het bedrijf geeft aan dat daar verandering in komt.

Valve liet in april al weten dat het de productie en verzending van Steam Decks zou versnellen. Het lijkt drie maanden later dusdanig verbeterd dat het bedrijf zich zeker genoeg voelt om de levering van bestaande pre-orders voorzichtig te bevestigen voor levering in 2022.

Volgens Valve zijn een groot aantal bestellingen die gepland stonden voor een levering in Q4 verplaatst naar Q3, neem dus zeker even een kijkje naar jouw laatste status mocht je een pre-order hebben voor de Steam Deck.

Begin juni gaf Valve nog een status update over de levering van de Steam Deck Docking Station, die vertraagd was. Het bedrijf heeft helaas nog geen nieuwe informatie over de levertijden van de Docking Station.

“We’re going to be able to fulfill demand sooner than we had estimated for everyone in the reservation queue. Many of the supply chain shortfalls that affect Steam Deck are gradually clearing up, and we’re continuing to ramp production, so we’re able to produce more Decks faster than ever before.”