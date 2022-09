Met The Last of Us: Part I die vorige week is verschenen voor de PlayStation 5, zijn spelers er natuurlijk volop mee aan de gang. Dit levert ook wat interessante nieuwe ontdekkingen op. Althans, er wordt volop gespeculeerd over de volgende game van de geroemde ontwikkelaar, die mogelijk een fantasy setting zou hebben.

In de remake van het avontuur van Joel en Ellie zijn namelijk afbeeldingen gevonden die vooralsnog niet in het origineel en de remaster voor de PlayStation 4 zaten. Het gaat om afbeeldingen die een fantasy setting laten zien en laat het nu net zo zijn dat er eerder dit jaar geruchten waren dat Naughty Dog werkt aan een fantasy-game.

Nu kan het ook wishful thinking zijn, maar interessant is het absoluut. Daarbij komt dat de ontwikkelaar niet vies is van hints in z’n games verwerken over wat in de toekomst komen gaat. Het beste voorbeeld is de krant in Uncharted 3: Drake’s Deception, waarin verwezen werd naar de schimmel die de situatie in The Last of Us heeft veroorzaakt.

Of het klopt zal de toekomst uitwijzen, maar het is algemeen bekend dat Naughty Dog bezig is met minimaal één volledig nieuw IP. Dit naast een stand-alone multiplayer game in het The Last of Us universum.