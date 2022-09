First Contact Entertainment – de ontwikkelaar van Firewall: Zero Hour – liet eerder dit jaar al weten dat ze bezig zijn met een game voor PlayStation VR2. Nu is bekend geworden om welke titel het gaat.

De ontwikkelaar heeft via het PlayStation Blog gemeld dat het Firewall Ultra betreft. Dit is volgens First Contact Entertainment de ‘volgende evolutie’ in de Firewall-franchise. Het spel speelt zich vijf jaar na Firewall: Zero Hour af en maakt gebruik van dezelfde omgevingen en personages als de originele game.

De verschillende personages zijn opnieuw opgebouwd en de maps zijn voorzien van veel meer detail en scherpere textures. Tevens zijn er nieuwe gebieden aan bestaande levels toegevoegd. Voor de wapens geldt dat je deze nog meer kunt customizen dan voorheen.

Firewall Ultra zal gebruikmaken van de unieke functies van PlayStation VR2, zoals ‘eye tracking’. Hiermee zal je heel snel tussen wapens kunnen wisselen. Het spel zal ook gebruikmaken van ‘finger touch detection’ en ‘foveated rendering’.

Dit laatste zorgt er voor dat niet het gehele beeld op de hoogste kwaliteit wordt gerendered. Alleen het gebied waar naar je kijkt. Dit zorgt er voor dat de PlayStation 5 niet zo hard hoeft te werken met als resultaat dat de framerates hoog gehouden kunnen worden.

Er is ook nog een trailer vrijgegeven en die laat wat gameplaybeelden zien. De video kan je hieronder bekijken. Wanneer Firewall Ultra uitkomt is nog niet bekend.