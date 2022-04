Vermoedelijk is het nog even wachten voordat we met de PlayStation VR2 aan de slag kunnen, maar we weten intussen wel al dat First Contact Entertainment, de ontwikkelaar van het succesvolle Firewall: Zero Hour, momenteel aan een nieuw VR-project werkt. Dit werd bevestigd door de baas van de studio, Damoun Shabestari, op LinkedIn.

Bij zijn ervaring wordt namelijk vermeld dat hij momenteel werkt aan een onaangekondigde PlayStation VR2 game, naast het feit dat hij voor Firewall: Zero Hour ook nog steeds nieuwe content maakt. Ook zoekt de studio momenteel nieuwe werknemers om de ‘volgende generatie VR’ vorm te geven.

Wat hun onaangekondigde project dan is, dat weten we jammer genoeg nog niet. Misschien wordt het een sequel op Firewall: Zero Hour of misschien wel iets helemaal anders? De tijd zal het moeten uitwijzen…