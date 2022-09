Met het live gaan van de nieuwe firmware update voor de PlayStation 5, heeft Sony aangekondigd dat er ook wat updates aankomen voor de mobiele PlayStation app. Later deze maand mogen we namelijk een update verwachten voor de app op zowel iOS als Android.

Die update komt met een tweetal nieuwe mogelijkheden: Remote play launch en Share Screen request. De eerste functie stelt je in staat om vanaf mobiel een Remote play sessie op te zetten zolang je toestel aan je PlayStation 5 gelinkt is en de console in rustmodus staat. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om de Remote play app op je toestel te hebben staan.

De Share Screen request feature zal je de optie geven om aan partymembers een share screen aanvraag te sturen, zodat je via de app mee kunt kijken terwijl je vriend/vriendin een game speelt.