De PlayStation 5 heeft sinds kort voor de tweede keer een revisie ondergaan. De console van Sony is nu namelijk toe aan de 1200-serie. Het model in deze serie heeft echter meer veranderingen ondergaan dan aanvankelijk werd gedacht.

De YouTuber Austin Evans heeft de proef op de som genomen en het nieuwe model van de PlayStation 5 Digital Edition gekocht. Het was al bekend dat de 1200-serie lichter is dan de 1100-serie, wat inderdaad het geval blijkt te zijn.

De console is ook uit elkaar gehaald en daaruit is duidelijk geworden dat onder andere het moederbord kleiner is, alsmede de heatsink. Evans heeft ook gekeken hoeveel stroom het nieuwe model verbruikt en uit die test bleek dat de 1100-serie tijdens het spelen van Astro’s Playroom 228W trok. De 1200-serie kwam niet verder dan 202W, een aardig verschil dus.

De gehele video van Austin Evans kan je hieronder checken.