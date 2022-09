CD Projekt RED heeft nog altijd z’n handen vol aan Cyberpunk 2077, die volgend jaar een uitbreiding zal krijgen. Daarnaast werkt de ontwikkelaar aan een current-gen versie van The Witcher 3: Wild Hunt, die dit najaar moet uitkomen.

Ondertussen is men ook al bezig met een nieuwe game in de Witcher-reeks en hoewel we er nagenoeg niets over weten, kon de ontwikkelaar nu wel kwijt dat deze nieuwe game de start is van een volledig nieuwe saga in het Witcher universum.

Deze saga zal uit meerdere games bestaan en hoewel dat eerder al verwacht werd, is dat nu daadwerkelijk bevestigd door de ontwikkelaar bij de presentatie van de laatste financiële resultaten. Zo zei CEO Adam Kiciński:

“We said that there will be a new saga. Of course, now we are pre-producing the first game of this saga. But we have in mind more than one. The first saga was three games, so now we’re thinking about more than one game. But we are in pre-production on the first game from the second Witcher saga.”