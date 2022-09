The Witcher 3: Wild Hunt is inmiddels een vrij oude game, maar staat nog altijd op de planning voor current-gen systemen. Het is echter alweer even geleden dat we iets hebben gehoord over deze verbeterde uitgave, maar wees gerust: de release staat nog altijd voor dit jaar gepland.

De ontwikkelaar heeft een kleine update gegeven bij hun laatste financiële presentatie, waarbij ze aangeven dat deze editie in het vierde kwartaal van dit jaar uitkomt. Dit is dus ergens tussen 1 oktober en 31 december. Het zal dus ook niet lang meer duren voordat we de eerste beelden gaan zien.