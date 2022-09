CD Projekt RED heeft zojuist tijdens een nieuwe Night City Wire uitzending de aankomende grote uitbreiding voor Cyberpunk 2077 aangekondigd. Deze uitbreiding heet ‘Phantom Liberty’ en staat gepland voor een release in 2023. Wanneer precies is nog niet bekendgemaakt.

De uitbreiding is kort te zien in de onderstaande trailer, waarin we V een eed horen afleggen aan de overheid van de Verenigde Staten. Maar of dat een goed idee is… dat valt te betwijfelen. Veel weten we verder niet, behalve dat Keanu Reeves terug zal keren in de rol van Johnny Silverhand.

Deze uitbreiding verschijnt alleen voor de current-gen consoles en pc.