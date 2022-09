De ene showcase na de andere vliegt ons om de oren. Zo hebben we morgen Ubisoft Forward en volgende week zal Call of Duty Next plaatsvinden. Ook gaan er geruchten dat er een nieuwe Nintendo Direct en PlayStation State of Play aan zitten te komen.

Eerder deze week kregen we een blik op de toekomst van Cyberpunk 2077 en vanavond staat alles in het teken van Disney en Marvel. Deze bedrijven zenden om 22:00 uur een showcase uit en naar verwachting zal Amy Hennig hier haar nieuwe game aankondigen.

Wellicht dat we ook de eerste beelden van Spider-Man 2 te zien krijgen en wie weet zelfs Wolverine. Hoe dan ook, bekijk de showcase vanavond live hier op PlaySense.