De onheilspellende puzzel-platformer Little Nightmares wist bij zijn release in 2017 best positief te verrassen. De game viel goed in de smaak bij het publiek en inmiddels is er ook al een sequel het leven in geblazen. De oorspronkelijke game maakt nu echter een comeback, dit op mobiele apparaten.

Bandai Namco kondigde het nieuws van een mobiele versie aan middels een trailer. Goed nieuws, want Little Nightmares zal zowel naar Android- als iOS-devices komen. Als je het creepy avontuur van Six nog niet gespeeld zou hebben, dan is dit dus een nieuwe kans om dat alsnog te doen. De game is immers zeker een aanrader.

De mobiele versie verschijnt ergens in de loop van deze winter, maar een specifieke datum is nog niet gegeven. Ook weten we nog niet zo goed hoe de game dan precies zal spelen op mobiele apparaten, maar hier krijgen we hopelijk binnenkort meer info over. Bekijk de aankondigingstrailer onderaan dit bericht.