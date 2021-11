Little Nightmares II kwam eerst alleen voor de laatste generatie console uit, maar eind augustus werd er ook een native PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie uitgegeven. Het ziet er nu naar uit dat ook het eerste deel dit voorbeeld zal volgen.

Zoals wel vaker het geval is, is het een website van een beoordelingsinstantie die een nog ‘onaangekondigde’ titel doet lekken. Ditmaal is het PEGI, die vroegtijdig een game verklapt. Zij hebben namelijk de eerste Little Nightmares van een leeftijdscategorie voorzien en dan gaat het om een PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie.

Het zal waarschijnlijk niet lang gaan duren voordat Little Nightmares voor de huidige generatie officieel zal worden aangekondigd. Hopelijk wordt ook hetzelfde gedaan als met het tweede deel en kunnen gamers die Little Nightmares op een PS4 of Xbox One hebben gekocht, deze gratis opwaarderen.