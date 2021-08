Voorafgaand aan de release van Little Nightmares II wisten we al dat er een gratis upgrade voor de next-gen consoles zou komen. Ontwikkelaar Tarsier Studios heeft de daad bij het woord gevoegd, want een half jaar na de release zijn de gratis upgrades beschikbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dit maakt men bekend via een bericht op het PlayStation Blog en op Xbox Wire.

Met deze upgrade heet de game nu officieel Little Nightmares: Enhanced Edition en deze versie bevat onder andere twee grafische modi. Eén optie gaat voor een resolutie van 4K met ray tracing tot maximaal 30 frames per seconde. De andere mogelijkheid stelt je in staat om de game te spelen tot maximaal 60 frames per seconde, een dynamische resolutie en ray tracing.

Daarnaast zijn schaduwen en particle effecten opgepoetst, zijn er verbeterde laadtijden en heeft de audio een 3D mix gekregen. Voor spelers met een 5.1 of 7.1 systeem zou deze nieuwe mix goed te horen moeten zijn. Om de release te vieren, heeft Tarsier Studios de onderstaande release trailer in elkaar gesleuteld.