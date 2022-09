Er is heel wat duidelijk geworden over de toekomst van de Assassin’s Creed franchise de laatste tijd. Ubisoft kondigde meerdere projecten aan, zoals Assassin’s Creed Mirage, maar ook Assassin’s Creed Codename ‘Red’ en ‘Hexe’.

Over ‘Red’ weten we intussen al dat we (eindelijk) naar Japan zullen gaan, maar over ‘Hexe’ zijn de details nog heel vaag. Beide games zullen deel uitmaken van Assassin’s Creed Infinity, maar toch zullen ze onderling best verschillen. Zo wordt ‘Codename Red’ een grote open wereld RPG, maar ‘Codename Hexe’ zal dit stramien niet volgen, aldus Marc-Alexis Côté van Ubisoft in een recent interview.

“I think this Infinity approach is allowing us to have different experiences of different sizes as well. Not everything has to be a 150 hour RPG, right?”

Hoe ‘Codename Hexe’ er dan precies wél zal uitzien, is momenteel nog niet duidelijk. We zullen dus nog even moeten afwachten om te zien hoe deze game zal uitdraaien.