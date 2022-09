Assassin’s Creed Infinity is tijdens Ubisoft Forward ook even voorbij gekomen en daarover kon de uitgever kwijt dat het een instaphub zal worden voor latere delen in de franchise. Het vormt een persoonlijke animus van waaruit je verschillende Assassin’s Creed games kunt gaan spelen. Het betreft hier dus geen game op zichzelf.

De games die via Infinity te spelen zullen zijn, zijn Codename Red en Codename Hexe. Dit zijn de twee volgende grote Assassin’s Creed games die volgen na Assassin’s Creed Mirage. Over Red kon Ubisoft kwijt dat het gemaakt wordt door Ubisoft Quebec en het brengt de spelers naar Japan.

Hexe, in ontwikkeling bij Ubisoft Montréal, volgt na Red en lijkt te maken te hebben met hekserij. Hierover geeft Ubisoft aan dat ze de fans uitnodigen de teaser trailer door te spitten, wat suggereert dat er hints te vinden zijn.

Als laatste heeft de uitgever nog laten weten dat ze kijken naar mogelijkheden om losse multiplayer ervaringen terug naar de franchise te brengen. Die zouden dan eveneens via de Infinity hub beschikbaar moeten zijn.

Codename Red

Codename Hexe