Gerucht: Assassin’s Creed Hexe verschijnt in 2027

Ubisoft heeft de focus momenteel op Assassin’s Creed: Shadows liggen, waarvan recent de post-launch plannen bekend zijn gemaakt. In de toekomst mogen we echter nieuwe delen verwachten en volgens een nieuw bericht van Insider Gaming zal dat nog wel even gaan duren. De post-launch ondersteuning voor Assassin’s Creed: Shadows zal namelijk zo’n twee jaar in beslag nemen.

De game die nadien uitkomt is Assassin’s Creed Hexe, wat dus ergens in 2027 zou moeten zijn als het bericht van Insider Gaming klopt. Het zal echter een andere game zijn dan we gewend zijn van de franchise, omdat eerder al bevestigd is dat het geen RPG betreft. Naar verluidt gaat het hier om een lineaire game met wat open wereld elementen.

De game zal na de release ongeveer een jaar aan extra ondersteuning krijgen.