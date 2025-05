Ubisoft maakt content plannen voor eerste jaar Assassin’s Creed: Shadows bekend

Na de release en het succes van Assassin’s Creed: Shadows is Ubisoft van plan om de game nog een lange tijd te ondersteunen. Recent lieten ze al weten dat ze de roadmap aan content plannen voor het eerste jaar bekend zouden maken en die is nu gedeeld.

De roadmap start begin deze maand met een nieuwe quest: The Works of Luis Frois, een Codex update en verschillende quality-of-life verbeteringen. Later in mei mogen we nieuwe parkour moves verwachten en de foto modus zal worden aangevuld met nieuwe filters, poses en expressies.

In juni zal de tweede gratis quest worden toegevoegd samen met nieuwe moeilijkheidsgraden en andere features. Op een later moment mogen we New Game+, nieuwe beloningen, Animus content, Codex updates, speciale samenwerkingen en meer verwachten.

De roadmap in een afbeelding hierboven en in de video hieronder gaat Ubisoft er dieper op in.