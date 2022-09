Na de aankondiging van Assassin’s Creed Mirage vorige week beloofde Ubisoft tijdens hun Ubisoft Forward showcase meer van de nieuwste game in de reeks te laten zien. Assassin’s Creed Mirage is zodoende zojuist officieel uit de doeken gedaan. De game verschijnt in 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Amazon Luna.

De geruchten die al geruime tijd rondgaan blijken min of meer allemaal te kloppen, want je speelt in Assassin’s Creed Mirage inderdaad met Basim Ibn Is’Haq, maar dan wel een jongere variant gezien de game zich 20 jaar voor Assassin’s Creed Valhalla afspeelt. Zo begint het avontuur met Basim die een eenvoudige straatrover is, maar wel met de nodige skills.

Dit valt de Hidden Ones op en daarom wordt hij gerekruteerd door Roshan, een 50 jarige vrouw van Perzische komaf. Zij wordt ingesproken door de bekende actrice Shohreh Aghdashloo, bekend door haar iconische stem die perfect bij het personage lijkt te passen. Als nieuwe rekruut zul je getraind worden en uiteindelijk uitgroeien tot een master assassin.

Ubisoft heeft bij de aankondiging een trailer laten zien en daarnaast hebben verschillende ontwikkelaars wat meer context bij het geheel gegeven. Uit alles blijkt dat Assassin’s Creed Mirage terug naar de roots gaat, waarbij het dient als een soort hommage omdat de game elementen uit alle voorgaande delen bevat, maar wel de focus op stealth legt.

Met een setting als Bagdad in het jaar 861, toen het een centraal punt op de wereld was, is er een naar eigen zeggen unieke locatie gekozen. Eén die erg herkenbaar aanvoelt vanwege de roots van de gameplay, maar tegelijkertijd ook volledig nieuw. De hele stad is opgebouwd op basis van parkouren en stealth, waardoor je de gameplay op een zeer vloeiende manier zou moeten kunnen ervaren.

In Bagdad tref je vier verschillende districten die je zult bezoeken en deze districten zijn rijkelijk gevuld met allerlei personages, uiteenlopend van wetenschappers tot artiesten en van vijanden tot handelaars. Bagdad was in die tijd een locatie met veel architectuur, culturen, religies, scholen, wetenschappers en nog veel meer. Dit moet voor een levendige stad zorgen, waar overal wat gebeurt.

Ubisoft mikt op een drukke stad, waarbij de inwoners allemaal reageren op jouw acties terwijl je een verhaal ervaart dat wat meer lineair van aard is. Wel krijg je de vrijheid in welke volgorde je de missies doet, maar de nadruk van het verhaal ligt er nu veel meer bovenop. Dit past ook wel bij de originele Assassin’s Creed games, die een duidelijke focus op stealth en het zijn van een assassin hadden liggen.

Gezien je als rekruut binnenkomt, zal je voor het eerst in de franchise ook Alamut bezoeken. Dit is de thuisbasis van de Hidden Ones die in Assassin’s Creed Mirage nog in aanbouw is, maar dat betekent niet dat de groepering zelf kleinschalig is. Ubisoft vertelde namelijk dat de Hidden Ones in de game al erg sterk zijn en ze vechten tegen de Order of the Ancients, die later uitgroeien in de tempeliers. Het doel: vechten voor rechtvaardigheid.

Qua gameplay mag je een nadruk op stealth verwachten en hiervoor krijg je ook nieuwe mogelijkheden. Zo is één van de opties om meerdere kills in één keer uit te voeren, ook kun je met rookbommen werken en je kunt Enkidu inzetten. Dit is je adelaar waar je een goede band mee hebt. Met deze vogel kun je van tevoren locaties scannen en vijanden aanduiden, er zijn echter ook vijanden die Enkidu kunnen uitschakelen, dus dat zorgt voor een extra gevaar.

Tot slot stelt Ubisoft dat het tempo van parkouren hoger ligt en dat het level design hier specifiek op af is gestemd. We zullen echter gameplay moeten afwachten, want we hebben nog niets in-game van de game mogen zien. Desalniettemin ademt Assassin’s Creed Mirage wel de sfeer van de eerste delen, zoals met name te zien is aan het doden van een belangrijke tegenstander. Je krijgt dan als vanouds een momentje met hem of haar, waarbij je een veer op het lichaam legt.

Assassin’s Creed Mirage heeft nog geen releasedatum, maar verschijnt in 2023 voor de eerder genoemde platformen. Bij de release verschijnt de game in drie edities: een standaard, Deluxe en Collector’s Edition. Die laatste is voorzien van fysieke extra’s zoals een figurine, artbook en meer.