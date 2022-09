Ubisoft heeft in samenwerking met Netflix aangekondigd dat het een drietal games naar de streamingservice op mobiel zal brengen.

De games die zijn aangekondigd als onderdeel van de samenwerking zijn Valiant Hearts 2, een vervolg op het eerste deel dat in 2014 werd uitgebracht. De tweede game is Mighty Quest 2, een vervolg op de voormalige browser en mobiele game The Mighty Quest for Epic Loot, dat recent permanent offline is gegaan. De laatste game is een Assassin’s Creed-game genaamd Project Jade, die zich afspeelt in Oud-China.

De games zijn Premium mobile titels, wat betekent dat de spellen geen in-game advertenties of microtransacties zullen bevatten.