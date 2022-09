Ubisoft zet vol in op de Assassin’s Creed franchise. Zo hebben ze The Last Chapter voor Assassin’s Creed: Valhalla aangekondigd en ook werd Assassin’s Creed Mirage uit de doeken gedaan. Verder weten we dat er gewerkt wordt aan Assassin’s Creed Infinity, Project Red én Project Hexe.

Is dat alles? Nee, want ook zit er nog een mobiele openwereldgame aan te komen. Het betreft hier Assassin’s Creed Codename Jade, die zich in China zal afspelen. In deze game, die zich 215 jaar voor Christus afspeelt, zul je China kunnen ontdekken en ook is het mogelijk om voor het eerst in de reeks een volledig eigen personage aan te maken.

Verdere details zijn niet bekendgemaakt, wel kan je hieronder een trailer bekijken. Tevens liet Ubisoft weten dat ze met Netflix samenwerken, niet alleen voor een live-action tv-serie, maar ook aan een game voor het gamingsegment van de streamingdienst.