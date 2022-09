Ubisoft heeft de focus omtrent de Assassin’s Creed franchise nu min of meer op de toekomst gelegd, maar ze laten Assassin’s Creed Valhalla nog niet voor wat het is. Tijdens de showcase hebben ze The Last Chapter aangekondigd.

Zoals de titel al suggereert, is dit de laatste uitbreiding voor de meest recente Assassin’s Creed game. Het gaat hier om een gratis story arc, waarin verschillende verhalen worden afgesloten en waarbij Eivor weer een aantal bekenden zal ontmoeten.

Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. The Last Chapter zal eind dit jaar worden uitgebracht, maar er is nog geen datum gegeven.