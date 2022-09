Onlangs konden we al melden dat Microsoft druk bezig is met het vernieuwen van het Xbox dashboard, dat ergens in 2023 zal lanceren. De make-over zal niet van extreme aard zijn, maar toch neemt Microsoft de tijd om alle features uitgebreid te testen.

De vernieuwde interface is inmiddels beschikbaar gesteld aan een aantal Xbox Insiders en daarom kon het niet lang duren voordat de eerste beelden op het internet gingen verschijnen. Via een video van YouTuber Maka91Productions hebben we nu een sneak peek gekregen. Zoals je in de beelden kunt zien, is het duidelijk dat Microsoft met het nieuwe dashboard meer gaat inzetten op Game Pass.