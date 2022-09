Nintendo kondigde gisteren aan dat er vandaag een nieuwe Nintendo Direct zou plaatsvinden en om 16:00 uur gaat het van start. Het betreft hier een volwaardige Nintendo Direct uitzending, dus we mogen veel nieuws aangaande first-party games verwachten.

De uitzending zal zo’n 40 minuten duren en draaien om de games die voor dit najaar gepland staan. Naar verwachting zal Nintendo echter ook titels voor volgend jaar aankondigen en wellicht krijgen we een update omtrent Breath of the Wild 2.

Je bekijkt de livestream straks hieronder.