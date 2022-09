Tijdens de Nintendo Direct uitzending van vanmiddag heeft Square Enix Octopath Traveler II aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game presenteert je een groep van acht nieuwe helden en een wereld die je vrij kunt verkennen.

De wereld die je zult bezoeken is het land van Solistia, waarbij elk personage zijn of eigen verhaal kent. Hun verhalen zullen elkaars pad kruisen en dat leidt tot nieuwe situaties. Dit alles op een gameplay manier die vergelijkbaar is met het eerste deel.

Bij de aankondiging hoort natuurlijk een trailer en die kan je hieronder bekijken. De game verschijnt op 24 februari 2023