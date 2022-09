Het lijstje met heruitgaven van geliefde ‘oude’ games blijft groeien: zo werd nu ook een remake van Harvest Moon: A Wonderful Life aangekondigd onder de naam ‘Story of Seasons: A Wonderful Life’.

Zoals wel vaker in dit soort games het geval is, krijg jij je eigen boerderij die je moet zien te onderhouden, terwijl je connecties legt met andere personages. De game speelt zich af in de Forgotten Valley en daar is – in tegenstelling tot wat de naam impliceert – best wel veel te beleven. Je kan vissen, zorgen voor je dieren, op zoek gaan naar schatten én zelfs de liefde van je leven vinden bij de lokale bevolking.

De game zal ergens in de loop van 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch. Bekijk de aankondigingstrailer hieronder.