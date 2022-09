Het schattige, maar bikkelharde, avonturenspel Tunic verscheen eerder dit jaar al voor Xbox en pc en wist toen indruk te maken op het publiek. Het duurde dan ook niet bijster lang vooraleer een PlayStation versie werd aangekondigd, maar tot op heden bleef het stil rond een eventuele Switch-versie. Daar kwam echter onlangs verandering in.

Er is aangekondigd dat Tunic ook naar de Nintendo Switch zal komen. Goed nieuws: we moeten niet lang meer wachten, want de Switch-versie van Tunic verschijnt tegelijk met de PlayStation versie op 27 september 2022.

Voor de gelegenheid werd een ‘nieuwe’ trailer online gezet, die je hieronder kan bekijken. Verwacht echter niets speciaals, want het gaat hier om bijna exact dezelfde trailer die werd gebruikt om de PlayStation-versie aan te kondigen.