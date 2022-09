De Nintendo Direct uitzending van gisterenmiddag stond bol van de titels en de grote blikvangers waren toch wel Pikmin 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, It Takes Two en natuurlijk de terugkeer van klassieker GoldenEye 007.

Over de meeste belangrijke aankondigingen heb je inmiddels het nodige kunnen lezen en in dit artikel zetten we alle resterende nieuwtjes op een rijtje, zodat je helemaal up-to-date bent. Dat er veel voor de Nintendo Switch onderweg is, mag wel duidelijk zijn.

Master Detective: Rain Code



Release: lente 2023

Theatrhythm: Final Bar Line



Release: 16 februari 2023

Various Daylife



Release: nu beschikbaar

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key



Release: 24 februari 2023

Harvestella



Release: 4 november 2022

Radiant Silvergun



Release: nu beschikbaar

Front Mission 1st Remake



Release: november

Front Mission 2 Remake



Release: 2023

Rune Factory 3 Special



Release: 2023

Fae Farm



Release: lente 2023

GAME UPDATES

Mario Strikers: Battle League



Pauline en Diddy Kong komen naar de game. De eerste is een ‘fysieke powerhouse’ en Diddy Kong is een snelle jongen op het middenveld. Deze personages komen met een aankomende update naar de game en daar zit ook wat nieuwe gear bij, samen met een nieuw stadion en de Striker Ranking feature.

Release: later deze maand

Nintendo Switch Sports



Golf is één van de sporten die nog niet beschikbaar is in Nintendo Switch Sports en Nintendo beloofde dit aan de game toe te voegen. Dat zullen ze nog altijd gaan doen, maar wel iets later dan gepland. De golf update is ietwat uitgesteld, maar verschijnt vooralsnog in 2022.

Release: later dit jaar