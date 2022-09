Het in 2008 voor de Wii uitgebrachte Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, dat alleen beschikbaar was in Japan, komt in 2023 eindelijk uit in het Westen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

De Project Zero serie is een horror franchise die buiten Japan bekendstaat als Fatal Frame. Vorig jaar trad de franchise na een lange tijd weer in het licht met de aankondiging van een remaster van Fatal Frame: Maiden of Blackwater, die inmiddels uit is, maar daarna werd het weer stil. Tot nu.

Koei Tecmo heeft namelijk een remaster van Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse aangekondigd. Deze remaster brengt een aantal verbeteringen, zoals betere graphics, schaduwen en belichting. Bekijk de aankondigingstrailer van Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse hieronder.