Deathverse: Let It Die tracht binnenkort de steeds populairder wordende traditie van multiplayer games die spelers zowel tegen elkaar als tegen de omgeving laten strijden in stijl verder te zetten. De game speelt zich af op een eiland waar een vreemde energiebron het leven haast onherkenbaar gemuteerd heeft. Het ideale strijdtoneel voor wat spectaculaire survival gameplay, als je het ons vraagt.

Lang zullen we niet meer op de game moeten wachten. Deathverse: Let It Die verschijnt namelijk op 28 september op de PlayStation consoles. Pc-gamers zullen iets meer geduld moeten uitoefenen; zij kunnen vanaf 5 oktober met het spel aan de slag. Wanneer de game ook op jouw favoriete platform verschijnt, de titel blijft free-to-play en zou dus voor iedereen vanaf de releasedatum gratis speelbaar moeten zijn. Enjoy!