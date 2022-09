Vorige week kon je al lezen dat de pc-versie van Uncharted: Legacy of Thieves Collection op 19 oktober zou verschijnen. Deze informatie was afkomstig uit de Epic Games Store, die de game met deze datum en wat extra informatie online had staan.

Sony heeft nu een kleine week later de releasedatum officieel bevestigd via het PlayStation Blog. In het artikel gaan ze ook dieper in op de verbeteringen die specifiek op de pc-versie van toepassing zijn. Daarnaast is er een schema met systeem vereisten gedeeld.

De collectie wordt aangeboden voor een adviesprijs van € 49,99.