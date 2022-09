Special | JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – Hoewel de JoJo’s Bizarre Adventure manga serie al flink wat jaren meegaat, heeft de serie zijn recente populariteit voornamelijk te danken aan de uitstekende anime adaptatie van David Production. Nu Netflix ook nog eens de rechten heeft weten te bemachtigen, bereikt de serie een gigantisch publiek. En als kers op de taart zijn er recent weer twaalf afleveringen van de Stone Ocean-arc verschenen. Bandai Namco had wat dat betreft geen beter moment kunnen kiezen om JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle nieuw leven in te blazen middels een remaster.

Flinke veranderingen

In de regel is JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R een remaster, maar toch heeft men wat zitten sleutelen aan de game zelf. Zo zijn de story en campagne modi verdwenen en deze hebben plaatsgemaakt voor de All-Star Battle modus. In deze modus speel je door honderd gevechten heen die veelal trouw zijn aan de manga, maar ook zijn er een aantal verzonnen scenario’s. Door het spelen van de All-Star Battle modus kan je nieuwe kostuums en achtergrondmuziek ontgrendelen. Het is een prima opvulling. De story modus uit de oorspronkelijke release was niet bijzonder goed en de campagne was een gedrocht door zijn gatcha-elementen.



Daarnaast is de game ook wat toegankelijker gemaakt voor nieuwelingen. Fighters kennen vaak een hoge learning-curve door de soms honderden combo’s per personage. All-Star Battle R lost dit probleem op door ook simpele combo’s tot de mogelijkheden te laten behoren. Door meermaals dezelfde knop in te drukken, zullen de personages in de game nu ook flitsende moves uitvoeren in plaats van krampachtig te blijven slaan of schoppen. Dit biedt een uitkomst voor als je bijvoorbeeld vrienden hebt die niet zo goed zijn in fighting games, maar wel van JoJo’s Bizarre Adventure houden. Deze game wil je als fan namelijk maar al te graag delen met mede-fans.

Door met de pret

Zo zijn er ook wat subtielere wijzigingen aangebracht. Het eerste wat ons direct opviel ten opzichte van de originele PlayStation 3-versie is dat alles in de game een stuk soepeler aanvoelt. Toegegeven, het feit dat de game nu op 60 frames per seconde draait in plaats van 30 speelt hier natuurlijk een grote rol in, maar ook bepaalde bewegingen van personages hebben een update gehad. In de PlayStation 3-versie waren sommige personages nog wel een beetje houterig op sommige punten, maar door middel van een paar nieuwe animaties en aanpassingen in specifieke moves, past de game weer prima in het landschap van 2022.



En natuurlijk pakt de remaster ook uit met wat nieuwe content. Het roster is uitgebreid met maar liefst tien nieuwe personages uit verschillende JoJo-arcs. De meest bijzondere toevoegingen zijn toch wel Pet Shop en Prosciutto & Pesci. Pet Shop is een havik wat hem, net als Iggy, een klein doelwit maakt en dus automatisch een gevaar vormt om het tegen op te nemen. Prosciutto & Pesci zijn twee broers en vechten net als in de manga alleen met z’n tweeën. Prosciutto deelt voornamelijk de klappen uit terwijl Pesci een wat meer ondersteunende taak heeft. Zodra je vast komt te zitten in hun stand abilities, ben je echter ver van huis.

Uit met de pret

Zo veel verbeteringen, maar toch is het op één cruciaal punt wederom behoorlijk mis. De originele release had er al last van, maar ook All-Star Battle R heeft een dramatische online modus. Anno 2022 zien we steeds meer ontwikkelaars kiezen voor rollback netcode, wat gewoon dé beste manier is om fighting games online goed te laten werken. All-Star Battle R heeft dit dus niet, sterker nog, het lijkt wel alsof ze de netcode van de oorspronkelijke release gewoon hebben hergebruikt. We hebben een paar matches op diverse tijdstippen en dagen gepoogd te spelen, maar het werkt gewoon niet. Eeuwig zonde en hiermee verspilt All-Star Battle R hoogstwaarschijnlijk zijn kans om competitief relevant te worden.

Dan maar samen op de bank

Gelukkig is de versus modus offline gewoon erg goed. De eerder benoemde verbeteringen maken All Star Battle R een erg leuke titel om samen met wat vrienden te spelen. Nieuw zijn de team battles, waarin beide spelers drie personages kiezen om het met elkaar uit te vechten. Dit is vergelijkbaar met het team-systeem wat we bijvoorbeeld kennen van Marvel vs. Capcom. Het voegt weer wat toe aan de diepte van de game, want niet alle personages zullen even goed met elkaar werken. Met in totaal vijftig personages zijn er zo veel combinaties mogelijk dat je er als fan zijnde wel even zoet mee bent.

Van deze tijd

Gezien de oorspronkelijke game dateert uit 2013 en de huidig lopende anime-serie is begonnen in 2012, is het vanzelfsprekend dat er ook aan de personages wat gesleuteld is om ze meer in lijn te brengen met de anime. Zo zijn de stemacteurs uit de anime-serie aangetrokken om hun personages in te spreken en hebben veel personages een make-over gehad om zo meer op de anime-versies van David Production te lijken. Wat ons betreft is die missie geslaagd. Voor de rest hebben de graphics geen gigantische poetsbeurt gehad, maar het scheelt dat de grafische stijl in dit soort games vrij tijdloos is. Wat de game voornamelijk goed heeft gedaan is de 60 frames waarop het nu draait. Dat gecombineerd met kristalhelder beeld op een 4K resolutie op de PlayStation 5, maakt het een genot om naar te kijken.

Conclusie

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een walhalla voor fans van de serie, maar ook erg vermakelijk voor liefhebbers van fighting games in het algemeen. De remaster is subtiel aangepakt, maar de veranderingen die er zijn merk je wel in de positieve zin. In de negatieve zin is de game online nagenoeg onspeelbaar. All-Star Battle R heeft zo veel potentie om populair te worden in de competitieve wereld, want het is mede door de maffe personages uit de JoJo-serie een behoorlijk unieke fighter. Het is dus eeuwig zonde dat het online niet goed werkt. Heb je genoeg vrienden in jouw nabije omgeving die van JoJo en/of fighting games houden, dan durven we je All-Star Battle R zonder blikken of blozen aan te raden. Doe je het voornamelijk voor online, dan zoek je het beste door naar een andere fighter.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.