Bandai Namco heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor CyberConnect2’s JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. In deze nieuwe trailer worden de diverse gameplay systemen toegelicht.

Over de afgelopen weken is Bandai Namco druk bezig geweest met de diverse personages in het zonnetje te zetten, zo kregen Josuke Higashikata, President Funny Valentine en Okuyasu Nijimura elk hun eigen trailer. In de komende weken tot de release zal het bedrijf waarschijnlijk nog meer nieuwe trailers uitbrengen.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R wordt op 2 september wereldwijd uitgebracht op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Japan zal een dag eerder aan de slag kunnen met het spel. Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken.