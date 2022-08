Enerzijds klinkt het misschien wat lui, maar geloof ons dat het logisch is dat Joseph Joestar twee keer zijn opwachting maakt in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Deze keer laat Bandai Namco wat zien van de oudere Joseph en de trucjes die hij kan. Een essentieel verschil is dat de oudere Joseph geen gebruik meer maakt van Hamon, maar een stand tot zijn beschikking heeft.

Joseph zijn nieuw ontwikkelde stand heet ‘Hermit Purple’ en manifesteert zich als zijnde paarse tentakels met stekels erop. Hij gebruikt deze voornamelijk om zijn aanvallen mee uit te voeren. Check z’n trailer hieronder. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt op 1 september voor alle relevante platformen.