Natuurlijk is Joseph Joestar van de partij in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. De tweede JoJo in zijn jongste vorm zal de arena’s onveilig gaan maken met zijn Hamon-krachten, gezien stands tijdens deze telg nog geen feit waren. Wees dus klaar om jouw vijanden te lijf te gaan als Joseph en vergeet vooral niet heel hard ‘Holy shit!’ en ‘Oh my god!’ te schreeuwen.

Gewapend met zijn Hamon-krachten zal Joseph het gevecht van dichtbij moeten opzoeken, gezien hij dus geen stand heeft om zichzelf achter te verschuilen. Hoe dat er in de game uit gaat zien, check je in de onderstaande trailer. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt op 1 september aanstaande voor alle relevante platformen.