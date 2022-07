JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R staat op de planning voor begin september. In deze vechtgame kun je aan de slag met een divers aanbod aan personages en dus is het niet verrassend dat de personages stuk voor stuk aan bod komen met een eigen trailer.

Bandai Namco heeft weer een nieuwe trailer uitgebracht en deze keer wordt Josuke Higashikata in de schijnwerpers gezet. In iets minder dan een minuut zien we behoorlijk wat actie van dit personage. Bekijk de beelden hieronder.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R komt op 1 september uit voor de pc via Steam. Een dag later verschijnt de game ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.