Het was al vrij bizar te noemen dat Iggy, de kleine boston terriër, middels DLC aan de oorspronkelijke PlayStation 3 release van JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle werd toegevoegd. Nu met deze heruitgave doen de ontwikkelaars er nog een schepje bovenop door ook Pet Shop een speelbaar personage te maken.

Wat Pet Shop voornamelijk doet onderscheiden van de meeste andere figuren op het roster, is dat het geen grote, gespierde man of vrouw is maar een valk. Om zijn moveset nog wat te showen, is Iggy een ideale tegenstander én natuurlijk een mooie hommage aan het gevecht tussen die twee in Stardust Crusaders. Check het hieronder.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R verschijnt op 1 september aanstaande voor alle bekende platformen.