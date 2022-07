JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R heeft inmiddels al een mooi rooster met heel wat speelbare personages. We zijn er echter nog niet helemaal, want een nieuwe trailer is vrijgegeven en die toont ons een nieuw speelbaar personage. Na een eerdere trailer met Josuke is het nu immers de beurt aan Kira Yoshikage.

Kira Yoshikage is de antagonist uit Part 4: Diamond is Unbreakable, dus uiteraard mag hij niet ontbreken in deze game. Hijzelf en zijn stand Killer Queen zijn alvast helemaal klaar om een robbertje te vechten. Bekijk zijn trailer hieronder.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt op 1 september.