Bandai Namco releast volgende maand de bizarre (what’s in a name?) fighting game JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Zoals het een game van deze aard betaamt, wordt het rooster met vechtersbazen toegelicht aan de hand van een reeks trailers, die telkens één kemphaan in de schijnwerpers plaatsen.

Deze keer is dat niet anders. Josuke Higashikata steelt hieronder de show in een korte, maar krachtige teaser, die naast het personage ook de bijzondere artstyle van de game in de verf zet.