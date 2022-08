De cast van JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is behoorlijk divers te noemen, maar een president als een van de personages is toch wel bijzonder. Funny Valentine, de drieëntwintigste president van de Verenigde Staten (althans, in de wereld van JoJo), zal zijn vijanden te lijf gaan met behulp van zijn stand Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

Zijn stand geeft hem ook de kracht om zichzelf te vermenigvuldigen en zijn vijanden te omsingelen. En zoals een échte Amerikaanse president mag de Stars and Stripes niet ontbreken bij zijn aanvallen. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt op 1 september aanstaande voor alle bekende platformen.