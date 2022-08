Bandai Namco is al een tijdje bezig om de personages van JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R voor te stellen door middel van video’s. De uitgever/ontwikkelaar gaat hier natuurlijk mee door zolang nog niet iedereen aan de beurt is geweest en zodoende is er weer een nieuwe video voorhanden.

Ditmaal ligt de focus op Okuyasu Nijimura. Deze vechtersbaas staat bekend om zijn impulsieve en kinderachtige gedrag, dat ook terug te vinden is in zijn vechtstijl. Hoe dit er in de game uitziet kan je in de video hieronder bekijken.