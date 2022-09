Uitgever Auroch Digital heeft laten weten dat de release van de consoleversie van bierbrouw simulator Brewmaster is uitgesteld naar een voor nu onbekende datum. De pc-versie van het spel zal nog wel zoals eerder gepland uit worden gebracht op 29 september.

De uitgever liet niet veel los over de reden waarom het spel is uitgesteld, los van dat er nog een aantal dingetjes gefixt moeten worden. Alhoewel er niet specifiek werd losgelaten wat de problemen zouden zijn, liet Auroch Digital wel weten dat het spel alsnog binnenkort beschikbaar zou moeten zijn voor spelers op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.