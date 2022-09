De ‘boomer shooter’ Prodeus is al een tijdje als Steam early access-titel te spelen, de volledige versie zal deze week uitkomen. Het spel zal dan niet meer alleen op de pc te spelen zijn, want de game komt ook naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

De first-person shooter maakt gebruik van de oude DOOM-formule en ook op grafisch gebied ziet het er retro uit. Door dit te mixen met moderne technieken wordt er een bijzonder uiterlijk gecreëerd. Hoe dit eruitziet kan je in de video onderaan dit bericht bekijken.

Aanstaande vrijdag 23 september zal Prodeus op eerder genoemde platformen uitkomen. Heb je een Game Pass-abonnement, dan kan je het spel zonder je portemonnee te trekken binnenhalen. Dit geldt voor zowel Xbox- als pc-gamers.