Met de meest recente Xbox update heeft Microsoft een welkome verandering aan offline installaties voor fysieke games geïntroduceerd. Waar de Xbox voorheen altijd een online check deed wanneer je een Xbox One disc in je console deed, zal dit nu voor de meeste games niet meer gelden.

Engineering Lead Eden Marie liet via Twitter weten dat het bedrijf had opgemerkt dat de online compatibiliteitschecks in de meeste gevallen niet nodig was, en dus voor deze games is verwijderd. In sommige gevallen zal er nog wel een online check moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld voor games die gebruikmaken van Smart Delivery.

“Yes, this is true since the 2206 update. We examined data since Series X|S launch & determined the online compatibility check isn’t needed in the vast majority of cases for Xbox One discs. Some games may still need to be updated online after install to ensure the best experience.”